Genbrugsplads kalder alle mand på job til årets travleste dag

På genbrugspladsen i Aabenraa er alle medarbejdere kaldt ind til årets travleste dag. Teamvejleder for genbrugspladserne i Aabenraa Kommune, Peter Christiansen, spår om, at 900 biler vil lægge vejen forbi i løbet af åbningstiden.

- Alle folk skal have ryddet op derhjemme, så de er klar til nytår. De kommer med gavepapir, pap og gamle ting (porcelæn og elektronik, red.), da de har fået noget nyt i julegave, siger han.

Gavepapir skal i småt brændbart

Genbrugspladsen i Aabenraa har den 27. december sat en seddel op, som skal gøre sorteringen nemmere for dagens besøgende.

På sedlen kan borgerne se, at de skal sørge for at smide deres gavepapir ud i brændbart-beholderen i stedet for papircontaineren.