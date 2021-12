Giftigt flourstof fundet i brandmænds dragter

Der er fundet giftigt fluorstof i en bestemt type brandmandsuniform.

Fundet er gjort på Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.

Der er fundet dobbelt så meget fluorstof som tilladt, skriver Jyllands-Posten.



Brandmandsuniformen er en af fire testede i en ny undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut.

Instituttet kan ikke med sikkerhed fastslå årsagen, men mistænker imprægneringen af uniformen.

Fluorstofferne kan være kræftfremkaldende.

Derfor anbefaler Teknologisk Institut også, at man bruger andre midler til at imprægnere brandmandsuniformer.

Undersøgelsen har fået Beredskabsstyrelsen til at udskifte alle uniformer på skolen. Desuden er al genimprægnering blevet sat på pause.

Uniformerne fra Tinglev er blevet vasket og imprægneret eksternt hos De Forenende Dampvaskerier (DFD). De har ikke ønsket at stille op til interview over for Jyllands-Posten.