Gitte så nytårstale på sygehuset: - Det glemmer jeg aldrig

På Stue 417 på Sygehus Sønderjyllands Mave/tarm-afdeling er Gitte indlagt, tvunget til at fejre nytåret i en hospitalsseng uden familie og venner.

Hun har fået besøg af en af de frivillige spisevenner, Kerstin Book. Sammen har de taget hul på nytårsmiddagen og tændt for fjernsynet for at se den årlige nytårstale fra Dronning Margrethe.

Da nytårstalen er slut, brummer Gittes telefon.

- Det er min datter, der spørger, om jeg har set talen, siger hun og forklarer, at datteren går meget op i de royale.