Glad borgmester: Efter 27 år kommer det ekstra togspor

Glad borgmester i syd

Thomas Andresen (V) har været borgmester i Aabenraa Kommune siden 2014. For ham ser ventetiden nu ud til at være forbi:

- Jeg er rigtig glad for det. Det er noget, der er blevet arbejdet på igennem rigtig mange år, og vi har ikke været tættere på end nu, siger han.

I projektoversigten står, at med henblik på, at kapaciteten på strækningen øges. Samtidig vil dobbeltsporet gøre togtrafikken mindre sårbar over for uventede situationer. Som da et uheld i 2012 lukkede det ene spor i flere uger.

En undersøgelse foretaget af COWI for Region Syddanmark i 2016 viste, at et dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg årligt vil kunne fjerne 400.000 lastbiler fra den sønderjyske motorvej.