Grænsehandel: Regeringen siger nej til lavere moms

- Tyskland bør indføre dåsepant i grænsehandlen. Det skal vi gøre noget for, at de gør.

Det var socialdemokraternes finansordfører Christian Rabjerg Madsens svar, da han tirsdag aften blev spurgt i TV SYD, hvad regeringen vil stille op med den kendsgerning, at grænsehandlen har pil op ad, efter at grænsen til Tyskland igen blev åbnet den 15. juni.

Derimod er han ikke med på forslaget fra Dansk Folkeparti om, at Danmark skal sænke momsen, som de har gjort i Tyskland.

Danmark vil mangle 50 milliarder kroner, hvis momsen går ned. Det er samlet set en dyr og ineffektiv løsning. Christian Rabjerg Madsen, finansordfører, Socialdemokratiet

Vil koste 50 milliarder

- Det er klart, at det vil have en snæver effekt i grænselandet, men en afgiftsænkning skal jo finansieres, og Danmark vil mangle 50 milliarder kroner, hvis momsen går ned. Det er samlet set en dyr og ineffektiv løsning, sagde Chr. Rabjerg Madsen.

På spørgsmålet om, hvad han siger til frygten for, at den 15 kroners forskel, der nu er på en dansk og tysk cigaretpakke, vil booste grænsehandlen svarede finansordføreren, at Danmark vil have færre mennesker til at ryge.

- Derfor er den højere pris fornuftig. Jeg håber, at også tyskerne får øjnene op for, at dyrere cigaretter vil betyde færre rygere. Og i øvrigt er deres momssænkning midlertidig, sagde Christian Rabjerg Madsen, finansordfører, Socialdemokratiet.

