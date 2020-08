Grænsekontrol giver Sabrina otte timers ekstra rejsetid om ugen

Den 11. marts i år blev grænsekontrollerne strammet med fuld kontrol af alle indrejsende til Danmark. Samtidig blev otte ud af 13 grænseovergange lukket. Alt sammen på grund af coronaepidemien.

Det har gjort det svært at bevæge sig på tværs af grænsen for både erhvervsliv, turister, handlende og offentlig trafik i grænselandet. Især pendlerne har mærket konsekvenserne af en mere lukket grænseovergang.

Efterlyser permanent løsning

Sabrina Johansen er en af dem. Hun bor i Tyskland og arbejder som sygeplejerske i Aabenraa. Hun er dansk statsborger og betaler fuld skat i Danmark.

Hun mener, at regeringen nu må tage initiativ til at få etableret nogle mere permanente løsninger for pendlerne mellem Danmark og Tyskland.

Læs også Lukkede grænser presser pendlere - borgmester bakker op

- Grænsekontrollen har fået status af at være permanent, og så må vi også have permanente løsninger. Gerne tekniske løsninger med en chip, ekstra vejbaner eller nye overgange, som kan hjælpe os tilbage til et rimeligt tidsforbrug, når vi skal pendle.

Bruger otte timer mere på transport om ugen

Gennem 14 år har hun næsten dagligt krydset grænsen for at passe sit arbejde på sygehuset i Aabenraa, men de seneste år er det blevet meget mere besværligt at komme på arbejde for Sabrina Johansen.

- Det er aldrig til at vide, hvor lang tid jeg skal bruge på at komme på arbejde. Så jeg kører hjemmefra en til halvanden time før hver dag, forklarer hun.

Siden januar 2016 er det blevet meget sværere at være pendler i grænselandet mellem Danmark og Tyskland. Foto: Jakob Schødt-Pedersen, TV SYD

Der er godt og vel 13.140 pendlere i det dansk-tyske grænseland, som stort set dagligt skal krydse grænsen.

I forbindelse med coronakrisen er grænsekontrollen blevet skærpet endnu mere. De små overgange er lukket, og alle indrejsende skal tælles og have kontrolleret pas, og det påvirker Sabrina Johansens og de mange andre pendleres transport til og fra arbejde i højere grad end før.

- Grænsekontrollen koster mig seks til otte timer ekstra hver arbejdsuge, siger Sabrina Johansen i bilen på vej mod sin arbejdsplads i Danmark.

Eva Kjer vil have åbne grænseovergange

Den sønderjyske MFer Eva Kjer Hansen fra Venstre kan ikke forstå, at grænseovergangene fortsat er lukkede. Hun mener, at man efter afskaffelsen af seks-dages-reglen bør kunne klare sig med stikprøvekontroller ved grænseovergangene, som man gjorde før 11. marts.

- Så kunne man også åbne samtlige overgang. Jeg forstår ikke, at justitsministeren ikke har givet besked på, at alle overgange skal åbnes, når han nu selv flere gange har udtalt, at han ønsker en ’normalisering’ i grænselandet, siger Eva Kjer Hansen til Der Nordschleswiger.