Grænselandet risikerer stadig atomaffald

Den nordligste tyske kommune, Harrislee, klos op ad grænse til Danmark, risikerer stadig at komme til at modtage affald fra tyske atomkraftværker, som i disse år udfases i hele forbundsrepublikken.

Onsdag meddelte den slesvig-holstenske miljøminister, Jan Philipp Albrecht fra partiet De Grønne, ganske vist, at en deponiplads i Harrreslee kun 700 meter fra et boligområde i Danmark er fritaget for at modtage byggeaffald fra tre nedlagte atomkraftværker i delstaten, men han tilføjede, at Harreslee generelt er velegnet til et deponi i næste fase af nedrivning.



Den går i gang i slutningen af 2022. Det skriver Flensborg Avis.