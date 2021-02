Grisetransport kørte af sporet og væltede med 575 svin

En svinetransport er tirsdag morgen ved 08.30-tiden væltet på Nr. Hostrupvej nord for Nørre Hostrup ved Rødekro.

Den væltede svinetransport har 575 grise med. I første omgang lød oplysningerne til politiet på, at der var 420 grise på lastbilen.

- Det viser nu at være 575 svin. Der er en dyrlæge på stedet, som tilser grisene. Et ukendt antal grise er døde, og de overlevende dyr er ved at blive omlæsset til et nyt køretøj, oplyser vagtchef Søren Strægaard, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Efter billeder fra ulykkesstedet at dømme, er grisetransporten kommet for langt ud i den bløde græsrabat og er væltet. Chaufføren er sluppet uden knubs - men er noget forskrækket.

Nr. Hostrupvej mellem Nørre Hostrup og Rangstrup vil være helt spærret i nogle timer, mens omlæsningen står på.