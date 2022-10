Gymnasieelever har arrangeret debatten for at sætte fokus på særligt ét emne

Eleverne har besluttet at spørge politikerne, hvor mange køn de mener, der eksisterer. Og politikerne må kun svare med et tal.

- Jeg savner, at der bliver talt om kønspolitik i valgkampen. Om ligestilling med de grundlæggende diskussioner om løn, fordelingen af mænd og kvinder i bestyrelser og som topchefer og generelt måden, vi ser køn på, fortæller Lucas Lind.



Spørgsmålet til politikerne skal være med til at sætte gang i en debat, for Lucas Lind frygter, at minoriteter kan risikere at føle sig uvelkomne i den offentlige debat, hvis ikke vi tager snakken om ligestilling.