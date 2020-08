Halt storkeunge i bedring

Det er ikke mange storkeunger verden over, der kan prale af at have mange øjne rettet mod sig stort set hele døgnet rundt. Men det kan storkeungen i Smedager. Via kameraet, som er rettet mod reden, havde flere af de opmærksomme storkebetragtere lagt mærke til, at storkeungen fredag eftermiddag pludselig var blevet halt på venstre ben.

Hos eksperterne hos Storkene.dk var den halte stork også blevet observeret.

Og netop den sidste sætning har vist sig at passe. Det var nemlig ikke så slemt, som man måske kunne frygte. Allerede lørdag morgen viste storkeungen sig at være i bedring. Den støtter nu fuldt på sit venstre ben, og faren synes dermed at være drevet over.

Ifølge Mogens Lange fra Storkene.dk kan der være mange grunde til, at storkeungen pludselig blev halt.

- Den har jo først lige lært at flyve, så måske er den kommet for tæt på et hegn eller nogle grene i luften eller ved landing. Det er i sig selv ikke så usædvanligt. Men det er dejligt, at det nu ser ud til at gå i den rigtige retning med benet, siger Mogens Lange til TV SYD lørdag.

Læs også Sidste chance: Nu skal storkeungen navngives - stem på din favorit