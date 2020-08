Han angrer drabet på Kamilla Hantusch og ønsker familiens tilgivelse: - De har mistet mere, end man kan miste

For seks år siden forsvandt Lisbeth Hantuschs 21-årige datter sporløst.

11 dages intensiv søgen, bekymring og magtesløshed blev afløst af den værst tænkelige besked.

Kamilla Hantusch var fundet dræbt i et buskads ved en motorvejsnedkørsel få kilometer fra familiens hjem i Padborg.

I samme ombæring blev hendes ekskæreste Samayullah Asef anholdt. Han afsoner i øjeblikket sin dom på 12 års fængsel, hvorefter han udvises for bestandigt.

Hvis jeg kunne give mit liv og få hende tilbage, ville jeg være klar til det. Men det kan jeg ikke nu. Samayullah Asef

Hvorfor skulle Kamilla dø?

Men hvad skete der den aften, og hvorfor skulle Kamilla Hantusch dø? Disse spørgsmål har spøgt i årevis hos Lisbeth Hantusch.

I dokumentaren ’Det utilgivelige’ forsøgte hun at komme nærmere sandheden – også selvom den var fuld af grimme detaljer.

Men efter at have talt med en psykolog med ekspertise i jalousidrab, en anerkendt retsmediciner og søgt aktindsigt i sagen, havde Lisbeth Hantusch stadig mange ubesvarede spørgsmål.

- Min hjerne var helt slukket

Samayullah Asef har efter færdiggørelsen af dokumentaren svaret på TV 2s henvendelse. Fra fængslet har TV 2 interviewet ham over telefon. Her blev han gjort bekendt med Lisbeth Hantuschs frygt for, at han vil tage sin datter med til Afghanistan.

Samayullah Asef fortæller, at det stadig den dag i dag er svært for ham at forklare, hvad der skete den aften, hvor Kamilla Hantusch døde.

- Min hjerne var helt slukket. Den fungerede slet ikke, siger han.

Kamilla Hantusch forsvandt 19. juli 2014. Foto: Privatfoto

I interviewet forklarer han det samme, som han endte med at forklare i retten. Nemlig at de mødte hinanden på vej hjem til deres fælles hjem i Padborg lørdag aften.

Her opstod der et skænderi på deres værelse, som udviklede sig til håndgemæng. Samayullah Asef holdt hende om halsen med den ene arm, fordi Kamilla Hantusch - ifølge hans forklaring – slog ham.

Grebet om hendes hals var dødeligt.

- Jeg prøvede at give hende førstehjælp. Og jeg tænkte også på at vække min svigermor, men hun lå og sov med min datter, siger han.

Samayullah Asef fortæller, at han tog Kamilla med ud i sin bil og begyndte at køre mod Rødekro. Han forklarer, at han var ude af sig selv og flere gange overvejede at køre til sygehuset.

I stedet for at ringe 112 eller henvende sig på sygehuset valgte han at lægge Kamilla Hantusch i et buskads ved motorvejsnedkørslen.

Var bange for at melde sig selv

Han kørte efterfølgende hjem og lod som ingenting overfor Kamillas familie.

Næste dag bredte bekymringen sig i huset. Hvor var Kamilla? Politiet startede knap et døgn senere en massiv efterforskning.

Samayullah Asef fortalte ikke, hvad han havde gjort.

- Hvorfor meldte du ikke dig selv?

- Det ville jeg også gerne, men jeg var bange. De første to dage efter kunne jeg ikke spise noget. Jeg havde tusind tanker. Jeg havde lyst til at ringe til politiet, og jeg trykkede også 112 flere gange, men jeg jeg ringede aldrig op, forklarer han.

Inklusiv varetægtsfængslingen på et år har Samayullah Asef i dag afsonet halvdelen af sin fængselsstraf.

Samayullah Asef flyttede hurtigt hjem til Kamilla, der stadig boede hjemme hos sin mor, Lisbeth Hantusch. Foto: Privatfoto

Ønsker tilgivelse

I løbet af de seks år har han gået med et stort ønske om at tale med Lisbeth Hantusch i håb om, at hun vil tilgive ham.

Han fortryder i dag, at han ikke meldte sig selv eller sagde noget om sin gerning til sin daværende svigermor.

- Hvis jeg kunne gå tilbage, havde jeg gjort det om, siger han.

Han understreger også flere gange i interviewet, at det ikke var hans hensigt at dræbe Kamilla Hantusch.

- Hvis jeg kunne give mit liv og få hende tilbage, ville jeg være klar til det. Men det kan jeg ikke nu, siger Samayullah Asef og fortsætter:

- De (Kamillas familie, red.) har mistet mere, end man kan miste. De har mistet en datter, og de elskede hende meget. Jeg elskede hende også, og jeg elsker hende endnu. Hun var min kæreste og er mor til min datter.

Kamilla Hantusch var blot 15 år, da hun blev gravid med Samayullah. Foto: Privatfoto

- Lisbeth Hantusch og Kamillas familie går med en frygt for, at du bliver udvist og vender tilbage til Danmark og gør krav på samvær med din datter. De frygter også, at du tager hende med til Afghanistan. Kan du forstå, de har den frygt?

- Jeg vil ikke tage min datter med til Afghanistan. Jeg vil ikke engang selv derned. Jeg vil ikke tage min datter med til et land, hvor der er krig - og ødelægge hendes liv. Jeg har ingen familie i Afghanistan, jeg kom hertil Danmark som 9-årig, så jeg kender ikke det land, svarer Samayullah Asef.

Han siger også, at han er klar over, at hans datter ikke ønsker kontakt til ham. Men han understreger, at hun altid kan komme til ham, hvis hun på et tidspunkt får behov for det.

- Min datter må selv bestemme, om hun vil se mig. Jeg vil altid være hendes far. Selvfølgelig, siger han.

Har hørt nok af hans ævl

Samayullah Asef vil meget gerne tale direkte med Lisbeth Hantusch. Han har også sendt besøgstilladelser til hende fra fængslet, men det har ingen interesse haft hos hende.

Derfor takkede Samayullah Asef ja til, at interviewet blev afspillet for hende. TV 2 talte med Lisbeth Hantusch umiddelbart efter, hun havde hørt optagelsen.

Og meldingen var klar:

- Jeg har hørt nok af hans ævl.

Lisbeth Hantusch føler stadig, at hun mangler en del svar for at kende sandheden. Foto: TV 2

Lisbeth Hantusch genkendte straks sin tidligere svigersøn og datters drabsmands stemme, da hun startede lydoptagelsen.

Pludselig stod det klart, hvor længe siden det egentlig var, hun sidst havde hørt den.

- Det føles jo stadig, som om det var for 14 dage siden.

Ændrer ingenting

Selvom Lisbeth Hantusch ikke har været i kontakt med Samayullah Asef, siden dagene efter han slog hendes datter ihjel, var hun ikke overrasket over, hvad han havde på hjerte.

- Det er de samme løgnehistorier som i retten, siger hun.

Og Samayullah Asefs forklaring og behov for at sige undskyld og få tilgivelse ændrer ingenting for Lisbeth Hantusch.

- Det giver jeg ikke noget for. Jeg hader ham lige så meget som dengang, siger hun og fastslår, at Samayullah ikke skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at blive tilgivet.

Kamilla Hantusch sammen med sin datter. Foto: Privatfoto

Lisbeth Hantusch har i dag den fulde forældremyndighed over Kamilla og Samayullas 11-årige datter. Hun har længe frygtet, at han kunne finde på at tage hendes barnebarn med til Afghanistan, når han efter afsoning udvises for bestandigt.

At Samayullah Asef forsikrer, at han ingen intentioner har om dette, tror Lisbeth Hantusch ikke på.

Hun oplevede flere gange under retssagen, at han skiftede forklaring.

- Han har løjet så mange gange, så hvorfor skulle det ikke også være en løgn? Min frygt har ikke ændret sig af den grund, siger hun.

Samayullah Asef fastholder, at Kamillas død var et uheld, og at det foregik på deres værelse i Lisbeth Hantuschs hus. Men det tror Lisbeth ikke på.

Han fastholder også, at han gjorde det alene, hvilket Lisbeth Hantusch heller ikke tror på.

Og disse to ting gør blandt andet, at hun stadig i dag står med en følelse af ikke at kende den fulde sandhed om sin datters død.

- Jeg kommer aldrig til at synes, at det er synd for ham, at han sidder i fængsel og skal udvises. Han kunne bare have ladet være med at dræbe Kamilla, så havde han ikke siddet der i dag.

