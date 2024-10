Han brugte spisepausen på at teste sig for sygdom, mange ikke opdager

Bageriet Kohberg får besøg af Diabetesforeningens sundhedsbus. Den skal teste de ansattes risiko for type 2-diabetes, som ikke altid kan spottes med det blotte øje.

Knap 25.000 i Region Syddanmark lever med type 2-diabetes uden at vide det, viser tal fra Diabetesforeningen.

Det har Kohberg i Bolderslev taget alvorligt og bestilt Diabetesforeningens sundhedsbus til at komme forbi og teste for type 2-diabetes. En af de medarbejdere, der har valgt at lade sig teste, er Robert Raeder, driftsleder hos Kohberg. Han ville vide, om han er i risiko for at få sygdommen. - Der er ikke mange, der tager sig den tid at gå til lægen, og så når man nu kan få det gjort på sin arbejdsplads, så kan man jo ligeså gøre det, fortæller han. Besøget er en del af Kohbergs sundhedsuge, hvor der er fokus på medarbejdernes ve og vel. Diabetesforeningens sundhedsbus er en forebyggelseskampagne, hvor bussen har turneret Danmark rundt i forsøget på at opspore type 2-diabetes. Sundhedsbussen kan få testet de 300 ansattes risiko for type 2-diabetes samt gøre de ansatte klogere på, hvad de kan gøre for at forebygge sygdommen. Forebyggelse er vigtigt Robert Raeder havde inden testen ikke tænkt, at han var i højrisikogruppen for type 2-diabetes, men fortæller, at det ofte er noget, man finder ud af, når det er for sent. - Der er ikke mange, der tager sig den tid at gå til lægen, og når man nu kan få det gjort på sin arbejdsplads, så kan man jo ligeså gøre det, fortæller han. Testen inkluderer blandt andet spørgsmål om alder, taljemål, livsstil og om nære familiemedlemmer har haft diabetes.

Årsager til type 2-diabetes De to hyppigste årsager til type 2-diabetes er arv og livstil, selvom sygdommen har flere årsager. Arvemæssigt har man for eksempel fordoblet risiko for type 2-diabetes, hvis en af ens forældre har haft sygdommen. Overvægtighed kan også skabe risiko for type 2-diabetes. I langt de fleste tilfælde er det dog den måde, man lever livet på, som afgør om man får sygdommen. Sygdommen påvirker både den enkeltes arbejdsevne og livskvalitet, hvilket koster samfundet dyrt.



Kilde: sundhed.dk og Diabetesforeningen. Fold ud

Testresultatet kommer tilbage og Robert Raeders blodsukker ser rigtig fint ud, men hans BMI skal gerne en smule ned for at undgå at være i risikogruppen. - Jeg fik at vide, at min livvidde måske var en lille smule for stor. Eller også er jeg lidt for lav, fortæller han med et smil.

Robert Raeder kort tid efter at være blevet testet for type 2-diabetes. Foto: Josephine Maria Møller, TV SYD

Når spørgsmålet drejer sig over, på om testen ændrer noget i Robert Raeders liv, er svaret, at han nok vil tænke lidt mere over det. - Nu er jeg også opmærksom på, at jeg måske hvert andet år skal tage testen for at se, om tallet har udviklet sig, fortæller han. Han er glad for, at Kohberg har stået for initiativet, da det ifølge ham viser, at ledelsen bekymrer sig om sine medarbejdere. Kohberg ansætter hele mennesker For Søren Bender Egesborg, direktør på Kohberg, er det vigtigt, at medarbejderes mentale helbred er intakt. Derfor har de lavet en trivselsuge, hvor de - udover diabetesdagen - også har andre sygdomme i kikkerten, der sætter fokus på medarbejdernes trivsel. - På Kohberg ansætter vi hele mennesker, og hele menneskers trivsel er vigtig for os, forklarer han.

For Søren Bender Egesborg er hans medarbejders velværd særlig vigtig. Foto: Rasmus Geertsen, TV SYD

Søren Bender Egesborg forklarer yderligere, at de hos Kohberg går op i deres ansattes velbefindende, men at det er klart, at færre sygedage for deres medarbejdere også gavner Kohberg selv. - Først og fremmest handler det faktisk om vores kollegaers velbefindende. Men det er klart, at opdager man tidligt tingene i tide, så giver det jo færre sygdomme, og som i sidste ende også er godt for vores økonomi, fortæller han

En del af en danmarksturné Diabetesforeningens sundhedsbus har været rundt i hele landet for at opspore type 2-diabetes, og slutter af den 14. november i anledning af Verdens Diabetesdag. Man kunne mistænke, at I kommer ud på et bageri og tester for diabetes, fordi I tænker, at der er en højere risiko på et bageri? - Vi har også været forbi ringridning i Sønderborg, byfest i Odense, så vi tager forbi Kohberg, fordi vi også vil ud på fabrikkerne og teste de ansatte, forklarer Lars Bonde Jessen, projektleder i Diabetesforeningen.

Der var store smil hos Lars Bonde Jessen, da Diabetesforeningen kom forbi Kohberg. Foto: Rasmus Geertsen, TV SYD