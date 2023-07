Han måtte søge ly, da han landede midt i voldsom skypumpe

Hans Peter Bekker Hansen gik sin daglige tur på Grønnevej i Aabenraa sammen med sin bofælle Jette, men pludselig hærgede en skypumpe.



- Jeg når nok sådan rent instinktivt at tænkte, at jeg skal ned bag ved et eller andet og gemme mig for en sikkerheds skyld. Altså. Det ville jo være dybt sindssyg og blive stående der. Bare den plade, der fløj hen over hovedet på mig flere gange, den kunne have hugget hovedet af mig, fortæller Hans Peter Bekker Hansen til TV SYD.