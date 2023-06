Han vandt opholdstilladelse i lotteri og arbejder nu gratis for den danske stat

Rollen som først generalkonsul og derefter honorærkonsul har medført en fornem anerkendelse, da han ved et brev fra dronningen blev udnævnt til Ridder af Dannebrog for sit arbejde for Danmark.

En udnævnelse, der gjorde sønderjyden stolt.

- Jeg har fået mange spændende oplevelser ud af det, og vi har hjulpet mange mennesker. Forhåbentlig kan jeg fortsætte med det i lang tid fremover, siger han.



Vandt opholdstilladelse i lotteri

Det var faktisk et form for lotteri, der gjorde, at danskeren nu kan fejre over 35 år i USA.

Interessen begyndte med en rejse til landet, hvor han senere tog sin universitetsuddannelse i økonomi og handel.