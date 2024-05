Han var det perfekte mobbeoffer, indtil han mødte andre, der havde ramt samme lavpunkt

Trygge rammer giver godt fællesskab

Netop den trygge og strukturerede hverdag holder julemærkehjemmene fast i med succes. For når børnene bliver trukket ud af dagligdagen og væk fra forældrene, er det vigtigt, at der hele tiden er voksne, som de kan søge hjælp og tryghed hos, siger forstander på Fjordmark Jesper Lildholdt.

- Vi har selvfølgelig ikke styr på hvad børnene laver hele tiden, men vi kan sørge for at være tæt på dem og sørge for at give dem det rigtige miljø og guide dem i at være sammen på en god måde. Det er de voksnes opgave at tilpasse hverdagen, så børnene får de bedste muligheder for et godt fællesskab, uddyber Jesper Lildholdt.