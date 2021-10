Havnedirektør: Hvis bare en tredjedel skriver under, er vi allerede løbet tør for plads

Havde han kørt rundt på Vesterbro i København, var der ikke en eneste, der ville have løftet et øjenbryn. Dér er en voksen mand med neongul refleksvest på et el-løbehjul ikke nødvendigvis noget særsyn – det er bare endnu en måde at udtrykke sin helt unikke personlighed på, mens man cruiser ned efter en liter havremælk eller et pund bekræftelse i Kødbyen.

Men han kører ikke rundt i København, og hverken løbehjulet eller refleksvesten handler om at levere et statement. De har praktiske funktioner. Tonni Schrøder har refleksvesten på, fordi han er driftschef på Aabenraa Havn, og han kører på løbehjul, fordi den havn råder over enorme arealer.

- En stærk havn kræver god infrastruktur og plads. Vi har det første, og det andet arbejder vi på. Disse faktorer er vigtige for vores vækst og nødvendige, hvis vi skal tiltrække nye virksomheder, fortæller Tonni Schrøder.

Det skal og vil havnen, tiltrække virksomheder, og ifølge direktør Henrik Thykjær, så går det lige nu, sagt på Sønderjysk, ”glant”.