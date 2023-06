Hegn, jagt og lokkemad har sat en effektiv stopper for uønsket dyr

Pladsen ligger ved Søgårdlejren godt 10 kilometer nord for grænsen, og siden da er der ikke officielt blevet registeret vildsvin i Danmark.

- Vildtkameraet er vores øjne 24/7. Hvis der kommer en gris forbi, får vi en besked på mobiltelefonen, fortæller Klaus Sloth.

Dermed tyder alt på, at det lige nu er lykkedes at holde de uønskede vildsvin væk fra Danmark, og minimere risikoen for at afrikansk svinepest sætter en stopper for eksporten af dansk svinekød.

- Vi skal over omkring Berlin, hvor der er problemer med svinepest, men sygdommen kan hurtigt flytte sig, hvis en gris spiser en madrest, der er inficeret med svinepest, fortæller Klaus Sloth.