Helene har opdrætte brevduer, siden hun var to år

Mangel på medlemmer

Brevduen blev for hundredvis af år tilbage brugt som meddeler af vigtige beskeder. I dag fylder den historiske due mindre i samfund, hvilket afspejler sig i antallet af medlemmer i brevduesporten.



Derfor er far Karsten Nissen glad for, at hans datter har fundet så stor glæde ved brevduerne.

- Der skal jo nye medlemmer til. År efter år bliver de gamle jo et år ældre, så vi skal have dem i gang hurtigt, så de kan blive i sporten, siger Karsten Nissen.

12-årige Helene Nissen har ikke umiddelbart planer om at stoppe med sporten, tværtimod er hun ved at få avlet nye, gode brevduer.

- De er gode, siger hun og peger på to duer i samme bur og fortsætter:

- Jeg tror, det vil give noget godt, for jeg vil gerne have en god unge at flyve med.