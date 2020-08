Her har politiet nul tolerance

Sidste lørdag aften rykkede Syd- og Sønderjyllands Politi ud og stoppede et streetrace i Holsted med omkring hundrede mennesker og høje hastigheder. Det var anden aften i træk, de afbrød et ulovligt gadeløb, og de er klar til at gøre det igen. Den slags har de bare nul tolerance overfor.

Det meddeler politiet nu i en pressemeddelelse.

Vi tolererer ikke den slags. Mads Bruhn Lund, politikommisær, Syd- og Sønderjyllands Politi

Konsekvent

- Vi tolererer ikke den slags, det skaber utryghed og farlige situationer, og vi vil foretage en konsekvent retshåndhævelse, understreger politikommissær og operativ leder af færdselsafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Bruhn Lund.

I sommerens løb har politiet stoppet ulovligt streetrace i Esbjerg, Varde, Vojens, Aabenraa og Padborg, og sidste

weekend igen i Toftlund og Holsted. Der skrev de 44 sager og indkaldte 27 biler til syn.

Foto: Øgendahl Foto