Historisk foto fra genforeningen genskabt

Tøj ligesom i gamle dage

Pigerne i dag var klædt i hvide kjoler med røde sløjfer ligesom pigerne i 1920 ved genforeningen.

- Det har været sjovt at have på, at ligne dem fra dengang, så vi har fået lov at være med til at genskabe billedet, fortæller Laura Brandt-Nielsen.

- Noget af tøjet er lånt fra et museum, som laver de her dragter. Noget er lånt hos Lilly, så har vi forsøgt at lave et koncept, så det ligner noget fra den tid, tilføjer Freja Claudi Jensen.