Hjemme hos Alexander handlede det altid om at blive nummer ét

Det skabte en vindermentalitet, for ligesom det handlede om at tro på sine drømme, handlede det også om at vinde hjemme hos familien Salby. Altid.

- Det handlede også lidt for meget om at vinde. Når jeg ser tilbage, har det måske ikke kun været sundt, at det handlede så meget om resultaterne og om at blive nummer ét, siger Alexander Salby og fortæller, hvordan det aldrig var en succes, hvis ikke han vandt et løb.

- Der var ikke rigtigt plads til at snakke om, hvordan jeg havde det med ikke at have haft den succes, som jeg havde sat mig for. Eller om det overhovedet havde været sjovt.