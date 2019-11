Højere, større, bedre sygehus

Der er jo ikke nogen, der ønsker sig syge for at komme på sygehus, men skulle det nu blive nødvendigt, er det nye Sygehus Sønderjylland ikke det værste sted at komme hen.

- Vi lægger jo vægt på at inddrage patienterne i planlægningen af behandlingen. Det bliver meget lettere nu, hvor vi får eneværelser, så man kan diskutere det videre behandlingsforløb, uden at der ligger andre, som kan følge med, fortæller Peter Fosgrau, administrerende direktør, Sygehus Sønderjylland.

Det nye sygehus bliver tre gange så stort, som det vi kender, og så får det helikopterlandingsplads med direkte adgang til akutfuntionen.

- Jeg tror, man vil se forbedringer på rigtigt mange områder. Vi får samlet funktionerne, både dem, der er her og dem, der kommer fra Sønderborg, på en mere hensigtsmæssig måde, fortæller sygehusdirektøren.

Vi har tidligere fortalt om, hvordan personalet træner for eksempel med legeklodser, for at kunne fungere optimalt, når det går løs, og den uddannelse kommer til at fortsætte.

- Der er jo ingenting, der kommer af sig selv, derfor fortsætter vi med at træne, siger Peter Fosgau.