Hospitalsklovne rørt til tårer over families donation

- Vi har lavet en støttekoncert, hvor vi har samlet en masse penge ind til hospitalsklovnene. I dag vil vi gerne give noget igen til sygehuset og ikke mindst til klovnene, men også til alle de børn som er indlagt hernede, fortæller Mikkel Willerslev.

Succesfuld indsamling

Familien ville gerne sige tak til klovnene for gang på gang at redde dagen. Derfor arrangerede de i januar en støttekoncert i Ribe til fordel for Danske Hospitalsklovne. Nu er det så blevet tid til at overrække pengene til heltene med de røde næser.

Intet mindre end 30.385 kroner blev der indsamlet.

- Vi er utroligt stolte over, at vi har samlet sådan et pænt beløb ind, siger Signe Willerslev.



Familien afholdt i forbindelse med overrækkelsen af pengene en lille koncert for både personale, familier og ikke mindst klovnene Boing og Fiola, som holder til på afdelingen.

Klovne giver en pause fra virkeligheden

Hospitalsklovnene gav familien et pusterum fra den hårde virkelighed. Et øjeblik i et legende og fantasifuldt univers fyldt med smil og latter.



- Når man er indlagt, er man nærmest i en tåge af dårligdom, men når klovnen træder ind på stuen, så forsvinder det. Så er man i nuet, og man er i en glæde. En glæde til livet, en glæde til musikken og en glæde til leg og læring, forklarer Mikkel Willerslev.