Hotel reducerer madspild markant

Det skyldes et nyt computerprogram, som i første omgang skulle hjælpe hotellet med at organisere de mange take away-ordrer, der indløb under corona.

- På kort tid gik vi fra at skulle levere 10 - 15 gange take away om dagen til op mod 355 om dagen, fortæller ejer Erik Nørgaard Jørgensen.



Inden de fik set sig om, havde de udviklet et program, der ikke kun kunne styre hotellets take away, men hele produktionen. Programmet skal blot fodres med, hvad personalet gerne vil lave, og så leverer det opskrifter, indkøbslister, og hvad har vi.



Det har effektiviseret madlavningen så meget, at hotellet har smidt 8,5 ton mindre mad væk i år end sidste år.