Hotel smider meget mindre mad ud med nyt computerprogram

- Jeg spurgte, om vi kunne finde ud af at lave en styring af al den take away, der jo også skulle laves på halvanden eller to timer. Det kunne vi godt, sagde han, det er kun et spørgsmål om tid og penge, fortæller hotelejeren fra Rødekro.

Inden de fik set sig om, havde de udviklet et program, der ikke kun kunne styre hotellets take away, men hele produktionen. Programmet skal blot fodres med, hvad personalet gerne vil lave, og så leverer det opskrifter, indkøbslister, og hvad har vi.

- Det, der før tog flere timer, kan vi nu gøre på 10 minutter, fortæller Erik Nørgaard Jørgensen.