Husk pas, hvis du krydser grænsen

Det skyldes, at Tyskland har indført midlertidig grænsekontrol under europamesterskabet i fodbold, som løber frem til midten af juli.

- Sørg for at have dit pas klar, så kontrollen kan foregå hurtigt for at mindske risikoen for kø. skriver Syd- og Sønderjyllands Politi fredag morgen i en pressemeddelelse.



Politiet gør opmærksom på, at der er kommet nye skilte ved grænseovergangen ved Frøslev, som omdirigerer trafikken.

EM-finalen spilles søndag den 14. juli, og den midlertidige grænsekontrol løber indtil fredag den 19. juli.