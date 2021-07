Hvad skal storkeungerne hedde? - send sms inden fredag

Sådan begrundede de deres navneforslag

Hans & Grethe

Ole Linus Svendsen, Tønder:

Fordi jeg mener, "forældrene" stammer fra Tyskland, og Hans & Grethe er et tysk eventyrpar, som brødrene Grimm har skrevet.

Bodil Pedersen:

Ingen danske storkeunger er vendt tilbage til Danmark, så lad os håbe at disse finder tilbage/hjem - ligesom Hans og Grete gør det i eventyret.

Steen Dahl Petersen:

De skal hedde Hans og Grete på grund af de "brødkrummer" og gps spor, som de vil lægge.

Laila Lildballe Nebel, Vejle:

Jeg synes, storkeungerne skal hedde Hans og Grethe, for det er da noget af et eventyr, at vi nok en gang har storkeunger i DK.

Susanne Hartmann:

Min mor på 73 år følger nøje med i storkenes færden. Hendes forslag til navne til storkeungerne er “Hans og Grethe”, for som hun selv siger: eventyret fortsætter.

Kaj & Andrea

Kirsten Schwartz:

De skal selvfølgelig hedde Kaj og Andrea. Storkene kommer snart i “lømmelalderen”, det var Kaj og Andrea vel også. Forøvrigt er deres far Clyde, han kunne klare det hele og lidt til på den halve tid, det kunne Kaj også, på sin egen charmerende måde.

Kirsten Starup, Fanø:

Storkeungerne ser runde og tætte ud, ligesom de to figurer, som er kendt af mange små og store børn (nu voksne 😉). De fleste tidligere navne har været på kendte børn fra eventyr, men ikke danske. Det er Kaj og Andrea.

Finn Jensen:

Jeg synes, at man kan høre Andrea spørge Kaj: Hvorfor har du sådan en sjov en på?

Anne Westermann:

I 2018 blev de to piger navngivet Anna og Lotte. Udover, at det er navne fra Astrid Lindgrens univers, er det også navne på dukker, som indgår i dansk børne tv. For at tage denne tråd op og føre den videre, synes jeg ungerne i Smedager skal navngives Kaj og Andrea.

Søren & Mette

Mette Balvig Eis:



Søren (Brostrøm) og Mette (Frederiksen) Der er flere betydninger, ud over de åbenlyse, i navnene.

Søren og Mette læsebøgerne er over 60 år gamle, og derfor er navnene også forbundet med minder fra barndommen for rigtig mange, både for os der har læst dem i skolen, men helt sikkert også for de forældre, der har hørt oplæsninger fra bøgerne.

Familien Wester, Askov:

Det er coronaaktuelle navne samt navnene på kendte personer i en læsebog for børn.

Randi Jacobsen, Esbjerg:

Vi har haft et helt vanvittigt år med covid-19, som Søren Brostrøm og Mette Frederiksen har skullet navigere hele Danmark igennem på både godt og ondt. Det, de to har præsteret, og den måde, de har fået os (næsten) sikkert i havn, er helt utrolig bemærkelsesværdigt. De fortjener en kæmpe ros og anerkendelse.

Marianne Christiansen, Vejle:

Jeg synes, storkeungerne skal hedde Søren og Mette efter den gode gamle skolelæsebog, fra da jeg var barn - eller efter en Søren og Mette, vi har hørt meget i medierne i den seneste tid, nemlig Brostrøm og Frederiksen.

Astra & Zeneca

Erik Eskildsen, Kolding:



Et bud kunne være Astra og Zeneca.