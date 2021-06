Hvorfor efterlader storkeparret deres unger alene i reden, og hvor er ægget, der aldrig klækkede?

De to unger i reden i Smedager trives og vokser godt. Det betyder, at de har brug for meget mere mad, og derfor er storkeforældrene Connie og Clyde begyndt at forlade reden samtidig, for at søge efter føde til dem.

Første gang de forlod reden samtidig var mandag aften. Ungerne er nu tre og en halv uge gamle og ret forslugne:

- Ungerne er blevet så store, at de kan ligge i fred i reden for de fleste rovdyr, så det er helt efter bogen, de nu i længere og længere tid efterlades alene, fortæller Mogens Lange fra storkene.dk.

Hvor er det sidste æg?

Flere brugere af TV SYDs brevkasse har spurgt til, hvor det femte og ikke-klækkede æg er blevet af. Det har nemlig ligget længe og rodet rundt i reden sammen med de hastigt voksende unger.

- Det er gået i stykker, og noget af det har storkeforældrene smidt ud af reden, og andet ligger højst sandsynlig nu i bunden af reden, siger Mogens Lange.

Hvorfor prikker de voksne unger ofte i redebunden?

Storkene går meget ofte og stikker i redebunden, og det gør de for at gøre reden hullet og porøs.

- Hvis der kommer et stort regnskyl, så kan vandet trække under ud reden, og de kan alle ligge tørt og godt, forklarer Mogens Lange.

Hvornår skal ungerne ringmærkes?

Ifølge storkene.dk er der endnu ikke fastsat en dato for ringmærkningen, men det er meningen, det skal foregå midt i juni.