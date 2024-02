I dag blev de kåret som Årets Landsby for anden gang

Det er Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, der på baggrund af en indstilling fra forretningsudvalget i Det Fælles Udviklingsråd besluttede, at Årets Landsby 2024 skulle være Bolderslev. Ifølge Dorte Soll, var der ingen tvivl om, at den sønderjyske landsby har gjort sig fortjent til den fornemme titel.

- Bolderslev får titlen som Årets Landsby 2024 primært på grund af deres dedikation til at skabe et attraktivt lokalsamfund og deres imponerende handlekraft. Både i støtten til de ukrainske flygtninge, som kom til lokalområdet, og deres målrettede indsats for at sikre bred lokal opbakning til fjernvarmeprojektet. Dermed har Bolderslev bevist, at de er et fyrtårn for samarbejde og handlekraft, udtaler Dorte Soll.