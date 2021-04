Imam: Man kan godt fejre ramadan i en coronatid

Opfordringer fra minister og sundhedsstyrelsen

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet) opfordrer på Facebook danske muslimer til at overholde coronareglerne - også under ramadanen.

Nu er det muslimernes tur til at fejre højtid på en helt anderledes måde, lyder budskabet fra Mattias Tesfaye, som understreger, at alt for mange indvandrere er indlagt med corona, og at ramadanen ikke må betyde en eksplosion i antallet af smittede.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man bliver hjemme og kun fejrer ramadan og eid med dem, man bor sammen med. Samtidig opfordres muslimerne til at benytter sig af digitale løsninger for at se familie og venner og iøvrigt at følge sundhedsmyndighedernes råd om to meters afstand til andre og undgå fysisk kontakt som håndtryk, kram og kindkys.