Indrejseregler strammes op i grænselandet

Regeringen har løbende indført skærpede indrejserestriktioner på baggrund af udbredelsen af nye mutationer af covid-19.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har nu vurderet, at der i den aktuelle situation er behov for at skærpe indrejserestriktionerne for indrejsende fra grænselandet samt test- og isolationskravet efter indrejse i Danmark. Det skyldes, at der fra myndighedernes side vurderes at være risiko for, at virusvarianten B1351, der oprindelig blev påvist i Sydafrika, kan sprede sig ved indrejse fra grænselandet.

Derfor vil regeringen for det første indføre skærpede indrejsekrav for personer fra grænseområderne til Tyskland og Sverige (dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige (Blekinge og Skåne len) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands len).

Har skal indrejsende med et anerkendelsesværdigt formål, ved indrejsen kunne fremvise en negativ test foretaget højst 72 timer før indrejsen. Efter de hidtil gældende regler er der krav om, at testen højst må være foretaget syv dage før indrejsetidspunktet.

Derudover skærpes reglerne for test- og isolationskrav efter indrejse i Danmark for personer, herunder danskere, der har arbejde, skal levere en tjenesteydelse, besøge en nærtstående eller har bopæl i grænselandet. Efter de gældende regler er der under visse betingelser adgang til at fravige de i øvrigt gældende test- og isolationskrav efter indrejse i Danmark, hvis de pågældende kan fremvise en negativ test, der højst er syv dage gammel. Denne regel strammes nu op, således at kravet bliver, at denne test højst må være 72 timer gammel.

Ændringerne træder i kraft onsdag den 17. februar 2021.