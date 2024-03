Journalist på mindretalsavis indstillet til sportspris

De 15 kandidater er nu blevet indsnævret til fem nominerede. Og blandt de fem er, Jens Kragh Iversen, fra mindretalsavisen Der Nordschleswiger.

Det oplyser Danske Sportsjournalister.

- For at levere den ene afsløring efter den anden og levere journalistik på tårnhøjt niveau inden for et specifikt regionalt stofområde, sådan skriver foreningen om nomineringen.

Hvert år uddeler Danske Sportsjournalister fem specialpriser og en hovedpris til Årets Sportsjournalist. Modtageren får Den Gyldne Pen som hædersbevis.