Julie blev kaldt ”møgluder”: Nu er hun årets breddedommer

- At vinde den her pris giver et rygstød og er en motivationsfaktor for mig. Jeg er meget glad og stolt, for jeg har udviklet mig meget på kort tid, og derfor betyder det også meget, at andre kan se, at jeg gør det godt. Det giver blod på tanden, siger prisvinderen Julie Alsbro Thomsen.

Hun fortæller, at det kom bag på hende, at det netop var hende, der skulle hædres som årets breddedommer - altså den bedste dommer uden for eliten.

Et forbillede for andre

Valget af Julie Alsbro Thomsen som årets breddedommer skal ses i lyset af, at hun er kommet hurtigt frem i rækkerne. I efteråret blev hun nemlig optaget i DBU’s centrale talentgruppe og blev indplaceret i 1. division for kvinder og Serie 2 for herrer.

Derudover er der blevet lagt vægt på hendes sociale kompetencer og væremåde overfor sine dommerkolleger, og den måde hun håndterede en sag på, som i september sidste år fik offentlighedens opmærksomhed.