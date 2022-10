Justitsminister kommer pendlere til undsætning

Efter weekendens borgmesterprotest over, at grænsekontrollen volder pendlerne besvær, erklærer Tesfaye sig nu klar til at se på, om grænsekontrollen kan indrettes mere hensigtsmæssigt.

- Vi er åbne for at undersøge, om det er muligt at indrette grænsekontrollen på en måde, så det bliver lettere at krydse grænsen for faste pendlere, der bor i grænselandet, siger justitsministeren.



Den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske landegrænse skaber kilometerlange køer og volder besvær for pendlere, har det lydt fra de to sønderjyske borgmestre Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti) i Tønder og Aabenraas Jan Riber Jakobsen (Konservative).