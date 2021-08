Kæmpedinosaurer på afveje: Krydser landsdelen fra zoologisk have

133.000 kroner.

Så meget måtte virksomheden AK Trading punge ud med, da den i maj vandt auktionerne på to kæmpedinosaurer, som tidligere har stået i Givskud Zoo.

Fredag var det så blevet tid til, at de to dinosaurer skulle skifte adressen i Givskud ud med Padborg. Det skete ved hjælp af to specialtransportere, der fragtede de to tonstunge dinosaurer-modeller sydpå med et spektakulært syn til følge for de andre trafikanter.

De to fortidsvæsner skal nu være blikfang ved AK Tradings kontorbygning og lagerhal i Padborg.

Det var dog lidt af et tilfælde, at indehaver Anders Kristensen overhovedet blev klar over, at han kunne anskaffe sig noget så usædvanligt som dinosaurer.

- Jeg så et indslag i TV SYD, og så kunne jeg ikke dy mig (for at byde på dinosaurerne, red.) et par dage senere, da auktionen gik i gang. Det blev dog lidt dyrere, end vi havde regnet med. Det blev også til to (dinosaurer, red.) i stedet for bare en enkelt, siger Anders Kristensen.