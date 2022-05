Kirurg kører 150 kilometer for at forske i Aabenraa: -Det er værd at køre efter

For fem år siden udgav Sygehus Sønderjylland én forskningspublikation om året. Nu er de oppe på hundredevis af publikationer.

Forskning er nemlig blevet opprioriteret på sygehuset, der tiltrækker langt flere forskere og Ph.d.-studerende end hidtil. En af dem er Michael Festersen Nielsen, der et par gange om ugen kører fra Aarhus til Aabenraa for at forske.

- Vi har administrative ressourcer, vi kan trække på, som gør, at sygehuset her er ret unikt, og som faktisk giver nogle rigtig gode muligheder for at kombinere klinisk forskning med det almindelige kirurgiske arbejde. Det er meget specielt for sygehuset her, men det er faktisk det, der er værd at køre efter, siger forskeren, der har 20 års forskning i baggagen.

I begyndelsen var der nærmest ingen forskere, men i dag er der omkring 55, og nu er enheden blevet så stor, at det har været nødvendigt at rykke over i skurvogne, der var bygget til et andet formål. Men det ændrer ikke på, at sygehuset udvikler på forholdene for forskerne.