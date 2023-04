Paddleboards, kitesurfing og vandski er de senere år blevet mere og mere populære fritidsaktiviteter hos danskerne.



Men aktiviteterne forstyrrer i flere tilfælde også fugle, marsvin og sæler, og derfor er der brug for bedre beskyttelse af dyrelivet, mener et hold forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Det gælder eksempelvis områder på Fanø og Rømø i Vadehavet, der er et af landets vigtigste fugleområder.