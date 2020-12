Uroen fortsætter i Aabenraa: 19 sigtet i nat

De 19 sigtelser:

3 for overtrædelse af fyrværkeriloven

9 for overtrædelse af forsamlingsforbuddet

3 for færdselsforseelser

3 for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen



1 for ikke at ville oplyse sit navn



Urolighederne foregik i området omkring Madevej i det centrale Aabenraa, hvor der siden november har været store problemer med affyring af ulovligt fyrværkeri. Ofte lyder der bulder og brag i området til stor gene for beboerne i området, som anmelder urolighederne til politiet.

- Vi er nødt til at tage anmeldelserne alvorligt og finde bødeblokken frem straks. Tiden med henstillinger er slut, for de unge er godt klar over, hvad de må og ikke må, oplyser politiet.