Klimaforandringer giver ungt par problemer med tøjvask og toiletskyl

Mere regn i fremtiden

Problemerne hos Arwos og hos familien Bonnichsen i Bylderup- Bov er langt fra enestående.

Ifølge Miljøministeriet er grundvandsspejlet i Danmark over de seneste 30 år steget med cirka en meter.

Det betyder, at omkring 450.000 boliger har under en meter ned til grundvandet, og det tal vil formentlig stige, i takt med at det forventes, at klimaforandringer vil give mere nedbør i fremtiden, oplyser Miljøministeriet.

Eksperter forventer store udfordringer

Det bliver også bekræftet af flere eksperter, der forudsiger, at vi står overfor en udfordring, der bliver vanskelig at finde en løsning på.

- Vi har en ret ekstrem situation. Hvis vi kigger på vores model, så er Sønderjylland ekstremt vådt. Nede ved Tinglev har man set den højeste vandstand nogensinde, siger Simon Stisen, der er professor i hydrologi ved Geus.

- Hvad kan man gøre ved det?

- Man laver klimatilpasninger mange steder, men på den store skala er det meget svært. Det er svært at flytte vandet et andet sted hen, men man kan forsøge at pumpe det væk, hvor det er muligt. Det overordnede problem er, at vi får mere og mere nedbør, og det giver større og større udfordringer, siger Simon Stisen.

Også Jørgen Eivind Olesen, der er professor i klimaændringer og Institutleder for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, forudser, at vandet vil volde store udfordringer.

- Der er ikke nogen enkel løsning på det her problem. Der er simpelthen for meget vand. Og vi bliver nødt til at erkende, at der er nogle steder, hvor vi har bosat os, hvor det ikke er holdbart at bo i fremtiden. Vi forventer endnu mere vand i fremtiden med de klimaforandringer, der kommer.



- Vil det hjælpe, at vi lever mere klimavenligt?

- Det vil ikke hjælpe en skid, for systemerne reagerer meget langsomt. At vi gør noget i Danmark, som udgør under en procent af verdens befolkning, det gør ikke en døjt. Vi er nødt til at tilpasse os. Og vi er nødt til at indse, at vi skal tilpasse os meget mere, end vi kunne have forudset, siger Jørgen Eivind Olesen.