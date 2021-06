Klimavenlig asfalt lægges på motorvej i ferietiden

Fra på mandag og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på fire mindre strækninger på E45 Sønderjyske Motorvej ved Aabenraa.



Arbejdet finder sted i begge retninger mellem afkørsel 71 Aabenraa og Motorvejskryds Kliplev og vil foregå som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 og 06.30.

Vejarbejdet kolliderer med ferietrafikken, som begynder i denne weekend. Men Vejdirektoratet har alligevel valgt at skifte asfalten ud med en mere klimavenlig version på strækningen nu for at have så meget lys som muligt til arbejdet.

- Vi vil gerne lave det under de lyse nætter, så vi kan se noget. Det skal også helst ske nu, for på den anden side af sommerferien bliver det mørkt kl. 21, og så løber vi rundt i blinde og risikerer at overse noget, fortæller Jesper Stokholm, ingeniør i Vejdirektoratet.