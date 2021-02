Knivsbjergfest flyttes på grund af coronavirus

Gjorde ondt at aflyse

Knivsbjergfesten er blevet afholdt hvert år siden 1894, kun afbrudt af de to verdenskrige – og nu også coronavirus. Sidste år skulle festen markere 100-året for genforeningen af Sønderjylland, og derfor gjorde det ekstra ondt, at man måtte aflyse festen.

- Det er jo historisk, at vi måtte aflyse, og så endda på 100-året for genforeningen. Det gjorde rigtig ondt, for der var lagt meget arbejde i at fejre det, men vi var jo ikke de eneste, der måtte aflyse et arrangement sidste år, siger Lasse Tästensen.

Festen til september kommer også til at markere genforeningen, dog ikke på helt samme måde som planlagt, oplyser han.