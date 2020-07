Kø ved flere grænseovergange: Brug Pebersmark

Der er tæt trafik ved grænseovergangene fra Tyskland mod Danmark.

Det gælder overgangene ved Padborg, Kruså, Frøslev og Sæd.

Det skriver politiet på Twitter.

Der er fortsat tæt trafik fra Tyskland ved de fire åbne grænseovergange, Padborg, Kruså, Frøslev og Sæd (Pebersmark lukkede klokken 19.00 for i dag). Trafikanterne skal p.t. regne med cirka 20 minutters ventetid #politidk #ukavest — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 17, 2020

I stedet opfordrer politiet til, at bilister i højere grad benytter grænseovergangen ved Pebersmark, der dog lukker klokken 19. Alternativt kan man køre over grænsen ved Frøslev, der har døgnåbent.

Politiet har også skrevet på både dansk og tysk, at man skal forvente tæt trafik ved grænsen op til weekenden, hvor mange tyskere krydser grænsen for at tage på ferie i Danmark. I dén forbindelse minder politiet om grænseovergangenes åbningstider.

Husk at vi har fem åbne grænseovergange:

Frøslev, Kruså og Sæd er døgnåbne.

Padborg har åbent mellem klokken 07.00 og 23.00.

Og Pebersmark har åbent mellem klokken 07.00 og 19.00.

Alle indrejsespor er åbne #politidk #ukavest — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 17, 2020

Efter coronanedlukningen har grænsependlere været utilfredse med, at transporttiden ind i Danmark er blevet væsentligt forlænget, eftersom der nu kun er fem grænseovergange åbne i modsætning til 16 før coronaen.

I sidste uge opfordrede politiet ligeledes bilister til generelt at bruge overgangen ved Pebersmark mere. Her er nemlig så godt som aldrig trafik i modsætning til eksempelvis Kruså og Padborg.

Læs også Politiet: Brug Pebersmark i stedet

I en pressemeddelelse kom politiet med et eksempel på trafikken dne 4. juli ved forskellige grænseovergange.

Her krydsede 5.244 køretøjer Kruså-grænsen, mens kun 596 krydsede overgangen ved Pebersmark.