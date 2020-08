Købmænd: Cigaretter vil booste grænsehandlen

Den coronalukkede grænse til Tyskland fra 9. marts til 15. juni gav tre forrygende omsætningsmåneder i de sønderjyske købmandsforretninger, men nu er salgstallene på vej ned til niveauet før statminister Mette Frederiksen, Socialdemokatiet, lukkede grænsen.

Tal, som de Samvirkende Danske Købmand har indhentet i 85 butikker i det sydlige Danmark, dokumenterer, at kunderne igen kører over grænsen og køber ind til den lavere tyske moms.

Her er to eksempler:

Hvis vi sætter salget af vin i februar til 100, så steg det i maj til 150, altså en salgsstigning på 50 procent. I juli faldt det til 123.

Hvis vi sætter salget af sodavand i februar til 100, så steg det til 175 procent i maj, altså en salgsstigning på 75 procent. I juli faldt tallet til 107.

Cigaretter vil booste grænsehandlen

Nu er prisen på cigaretter i Danmark sat op, så en pakke nu er femten kroner billigere i Tyskland. Direktør John Wagner fra De Samvirkende Købmænd frygter, at den prisforskel sammen med den lavere tyske moms bliver katalysator for en ny eksplosion i grænsehandlen. Han håber på, at de danske politikerne gør noget ved situationen. Hør ham her: