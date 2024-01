Købmand tager kundernes p-afgifter

Initiativet har købmanden taget, fordi der ifølge ham har været en tiltagende parkeringskontrol ved p-pladsen.



- Når der nu er en stigende kontrol, så vil der også være en risiko for, at flere kører herfra uvidende om, at jeg gerne vil hjælpe kunderne. De skal have en god oplevelse, når de handler her, siger Finn Mikkelsen, der er overrasket over den store respons, hans opslag har fået.

Godt samarbejde

Købmanden understreger samtidig, at han har et godt samarbejde med parkeringsselskabet, som annullerer bøden, hvis han henvender sig indenfor syv dage fra den er udskrevet.



- Vi vil ikke være til gene for p-selskabet og er glade for, at der er den her kontrol. Forretningen ligger midt i byen, hvor der er et begrænset antal p-pladser. Så det er også vigtigt, at der er ledige parkeringspladser, når kunderne kommer, siger han.

- Jeg betaler også gerne, hvis det skal komme dertil. Men det har jeg ikke oplevet, for hvis jeg henvender mig til p-selskabet, bliver bøderne annulleret, siger Finn Mikkelsen.