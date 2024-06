Køen krymper: 10 til 30 minutters forlænget rejsetid

Parti: Lad private vagter transportere fanger

I et forsøg på at "tænke ud af boksen" foreslår De Konservative, at private vagtfirmaer kan være med til at aflaste landets fængselsbetjente.

Det skal ske ved, at Kriminalforsorgen skal kunne hyre private vagter til eksempelvis at transportere indsatte til åbne fængsler, hvor der er "lav undvigelsesrisko", lyder det fra retsordfører Mai Mercado (K).

- Vi forestiller os kun, at det er transporter inden for den laveste sikkerhedsklasse, uddyber Mai Mercado.

Gennem de seneste ti år er antallet af fængselsbetjente faldet hvert år i Danmark trods politiske initiativer og mål om det modsatte.

- Derfor bliver vi nødt til at tænke ud af boksen og sikre at fængselsbetjentene selvfølgelig skal løse de vigtigste kerneopgaver, siger Mai Mercado, hvis parti er med i flerårsaftalen for Kriminalforsorgen.

Hun fortæller, at hun får "mange beretninger" om, at politibetjente på grund af ressourcemangel i fængslerne bliver nødt til at køre fangetransporter.

Ifølge tal fra Fængselsforbundet var der i 2023 i gennemsnit 1875 fængselsbetjente i Danmark. I 2022 var tallet 1897. Går man ti år tilbage var der over 2600 fængselsbetjente.