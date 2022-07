Køproblemer ved grænsen: Nu åbner politiet ekstra spor

Problemerne med kø er særligt slemme ved grænseovergagen i Frøslev på E45. Men nu forsøger politiet at dæmme op for dem.

På Twitter skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at der nu bliver åbnet endnu et spor til de personbiler, der ønsker at krydse grænsen.

- I går blev skiltningen på motorvejen ændret, så det spor, der på hverdage er forbeholdt lastbiler, nu også kan bruges af person- og varebiler hele ugen.