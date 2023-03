Kohberg fyrer mangeårig medarbejder: Han lugtede kraftigt af sved

Kollegerne gik til den nærmeste chef med klager over mandens svedlugt, og det førte først til en mundtlig påtale, men i februar 2022 blev der skruet op for retorikken.

“Jeg ser mig desværre nødsaget til at hjemsende dig på grund af dårlig hygiejne/stærk svedlugt, som er stærkt generende for dine kollegaer i afdelingen”, fik medarbejderen at vide i en skriftlig advarsel.

Det blev fulgt op af en indskærpelse:

“Når du møder på arbejde igen i morgen og fremover bedes dette forhold være bragt i orden, da det i modsat fald kan have konsekvens for din fortsatte ansættelse i Kohberg”.

Ledelsen henviste ikke til hygiejne i advarsel

Da de varme sommermåneder ramte var der dog igen klager fra kollegerne, og i august 2022 blev medarbejderen præsenteret for en fyreseddel af ledelsen i Kohberg.

Den opsagte medarbejder har selv forklaret til Afskedigelsesnævnet, at han gjorde, hvad han kunne, for at holde en god hygiejne og undgå svedlugt ved at tage et bad før hver vagt og skifte til rent arbejdstøj, men særligt om sommeren var der meget varmt i bageriet.