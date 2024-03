Kommune handlede for voldsomt, da den forbød ejere at bo i deres lejligheder

- Det ser ud til, at Aabenraa Kommune har handlet alt for voldsomt. De har for eksempel ikke ringet til en fagperson for at få en ny vurdering, fortæller Kent Kjersgaard-Hansen fra Licitationen - Byggeriets Dagblad.



Den 7. juni sidste år fik beboerne i seks nye lejligheder i Aabenraa besked på at forlade deres lejligheder med kort varsel. Kommunen mente at være kommet undervejs med, at bygninger kunne styrte sammen.

Der gik ni måneder, inden de kunne vende tilbage igen. Og måske handlede kommunen overilet. Det mener en kender af området.

En lignende sag fra Århus blev ordnet på en langt mildere måde.

- Der ringede de netop til en anden fagperson, og folk fik lov til at blive boende, fortæller Kent Kjersgaard-Hansen, fra Licitationen, der er et uafhængigt dagblad for byggebranchen.



Nu venter en eller flere retssager, der skal afgøre, hvem der skal køre med regningen.