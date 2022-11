Dermed er man tæt på det landsdækkende mål om, at 30 procent skal tage en erhvervsuddannelse om to år fremfor en gymnasial uddannelse.

- Jeg tror, demografien er en fordel for os, fordi der er flere her end i storby-kommunerne, der har en erhvervsuddannelse og dermed spejler unge sig i de muligheder, der er. Vi har også et tæt samarbejde med mange virksomheder, der har brug for faglærte, fortæller leder i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aabenraa, Christina Arvad Brill.