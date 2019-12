Kommune opfordrer borgere til at afhjælpe skraldeproblem med app

På Odinsvej i Padborg er der i dag ryddet op. Men for få dage siden flød det med udenlandsk affald langs vejen, hvor lastbilchauffører fra f.eks. Polen og Rumænien holder pause.

- Vi rykker ud med det samme, når vi får en henvendelse som denne, siger borgmesteren borgmester Thomas Andresen (V) om situationen på Odinsvej.

Skraldet har kommunen nu fjernet, men for at undgå en lignende situation, opfordrer borgmesteren borgerne til hjælpe.

- Vi kommer ikke rundt alle steder, så vi opdager det ikke selv. Vi har brug for flere øjne ude i de områder, siger borgmesteren om skraldeproblemet.

Selvom der ved de officielle rastepladser er skraldespande og skilte, der på syv sprog oplyser om smittenfaren ved at henkaste udenlandsk madaffald i naturen, så er det ikke nok. For chaufførerne holder også uden for de officielle rastepladser, som i transportkvarteret i Padborg.

Skrald lå en uge efter henvendelse

At der alligevel gik en uge, før skraldet blev fjernet, skyldes ifølge borgmester Thomas Andresen, at de rette kanaler ikke blev benyttet.

Det var Mogens Dall, formanden for LandboSyd, der havde henvendt sig til kommunen angående skraldeproblemet på Odinsvej. Han tog telefonisk kontakt til formanden for kommunens Teknik og Miljø-udvalg d. 10. december og ytrede sin bekymring over, at det netop var madaffald der lå på stedet.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget takkede for henvendelsen. Men skraldet blev liggende i en uge, indtil TV SYD henvendte sig, og ifølge borgmesteren skulle Mogens Dall istedet have brugt deres app.

- Det må stå klart for de fleste, at man tager appen og henvender sig til de mennesker, der står med affaldssækken i hånden. Det har Mogens Dall ikke gjort, siger Thomas Andresen.

400 tip er ikke nok

På telefonen kan borgere i kommunen downloade appen "Giv et tip - Aabenraa Kommune".

Det er der allerede mange, der har gjort. Hver uge modtager kommunen omkring 400 tip om alt fra blinkende gadelamper til efterladt skrald. Men de vil gerne have endnu flere tip for at undgå, at situationen på Odinsvej gentager sig.

- Vi rydder rutinemæssigt op i området, men der er områder, hvor vi ikke kommer. Så vi er afhængige af, at borgere giver et tip, siger borgmester Thomas Andresen.

Han anerkender samtidig, at kommunen har brug for at se på deres egne procedure på området.

- Vi vil tage det her til efterretning og være mere opmærksomme på at komme nogle nye steder. Vi vil have sætlig fokus på det nu, siger Thomas Andresen.